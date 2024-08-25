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Her 5 mobilyadan biri İnegöl'den

Her 5 mobilyadan biri İnegöl'den

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 11:45
Türkiye'nin mobilya üretim merkezi İnegöl'den dünyaya ihracat yapılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
Her 5 mobilyadan biri İnegöl’den
Her 5 mobilyadan biri İnegöl'den
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