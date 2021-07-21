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Hem simitçi hem kütüphane! İşini bıraktı simitçiliğe başladı

A Haber
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Giriş: 21.07.2021 10:21
Şimdi sizleri İstanbul Bağdat Caddesi'nde renkli bir simitçiye götüreceğiz. Ancak buraya sadece simitçi demek doğru olmaz. Çünkü bu simit tezgahında bir kütüphane de var. Sokak hayvanları da unutulmadı bu küçük büfede. İşletme sahibi Sait Okutucu ise, tüm bunları yaparken aynı zamanda da veterinerlik okuyor.
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