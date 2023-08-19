19 Ağustos 2023, Cumartesi
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Heijan, Muti, BIG ve CAC gözaltına alındı! Muti aranıyor
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, "Heijan" adıyla tanınan rapçi D.T., "BIG" olarak ün yapan S.I. ve "CAC" olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı, gözaltına alınmıştı. Şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltında bulunan rapçiler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.