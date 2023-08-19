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Heijan, Muti, BIG ve CAC gözaltına alındı! Muti aranıyor

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Giriş: 19.08.2023 13:21
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, "Heijan" adıyla tanınan rapçi D.T., "BIG" olarak ün yapan S.I. ve "CAC" olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı, gözaltına alınmıştı. Şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltında bulunan rapçiler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Heijan, Muti, BIG ve CAC gözaltına alındı!
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