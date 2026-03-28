ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

5 yaşındaki Polen 2 yıl burnunda tırnak makası zinciriyle yaşadı

Rize'de şiddetli burun kanaması ve akıntı şikayetleriyle ailesi tarafından götürüldüğü özel hastanede ilaç verilen Polen Tekin (5), kanamanın sürmesi üzerine bu kez devlet hastanesine götürüldü. Küçük kızın burnunda tespit edilen tırnak makası zinciri ameliyatla çıkarıldı. Baba Gökhan Tekin, suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Zincir, 2 yıldır burnunda ve devletimizin hastanesinde iyi bir doktorumuz zinciri ortaya çıkarıyor, kızım ölümden dönüyor" dedi.

