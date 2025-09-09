Havalimanında kedinin yürüyen merdivenle imtihanı

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yürüyen merdivene ters binen kedi cep telefonuyla görüntülendi. Aşağı inen yürüyen merdivenden yukarı çıkmak isteyen kedi iki kez hamle yaptı ancak yukarıya ulaşamadı. Diğer merdivene yönlendirilen kedinin yürüyen merdiveni kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN