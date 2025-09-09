09 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Havalimanında kedinin yürüyen merdivenle imtihanı
Havalimanında kedinin yürüyen merdivenle imtihanı

Havalimanında kedinin yürüyen merdivenle imtihanı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2025 15:39
İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yürüyen merdivene ters binen kedi cep telefonuyla görüntülendi. Aşağı inen yürüyen merdivenden yukarı çıkmak isteyen kedi iki kez hamle yaptı ancak yukarıya ulaşamadı. Diğer merdivene yönlendirilen kedinin yürüyen merdiveni kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Havalimanında kedinin yürüyen merdivenle imtihanı
Motosikletle okula giden öğrenciler kaza yaptı
Motosikletle okula giden öğrenciler kaza yaptı
Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Gelin ve damada ilginç takı
Gelin ve damada ilginç takı
Çöken çatının altında kalan anne ve iki çocuğu toprağa verildi
Çöken çatının altında kalan anne ve iki çocuğu toprağa verildi
Otomobil 100 metre sürüklenip kaldırıma çarptı
Otomobil 100 metre sürüklenip kaldırıma çarptı
Şehit polislere veda
Şehit polislere veda
Çalışma hayatına yeni modeller geliyor
Çalışma hayatına yeni modeller geliyor
Tekin’in bıraktığı çelenkteki CHP yazısı söküldü
Tekin'in bıraktığı çelenkteki CHP yazısı söküldü
Sonbaharda bahar sürprizi
Sonbaharda bahar sürprizi
Safranın mısır püskülünden sahtesini yaptılar
Safranın mısır püskülünden sahtesini yaptılar
Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu
Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu
Tehlikeli yolculuk kamerada
Tehlikeli yolculuk kamerada
Daha Fazla Video Göster