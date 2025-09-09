09 Eylül 2025, Salı
Havalimanında kedinin yürüyen merdivenle imtihanı
İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yürüyen merdivene ters binen kedi cep telefonuyla görüntülendi. Aşağı inen yürüyen merdivenden yukarı çıkmak isteyen kedi iki kez hamle yaptı ancak yukarıya ulaşamadı. Diğer merdivene yönlendirilen kedinin yürüyen merdiveni kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.