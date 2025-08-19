19 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Havalar nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor mu? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber'de gün verdi
Havalar nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor mu? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber’de gün verdi

Havalar nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor mu? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber'de gün verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2025 12:37
Kavurucu ağustos sıcaklıkları sürüyor. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklık alarmı verildi. Yağış getirmeyen sert rüzgarların da etkili olduğu yeni haftada, uzmanlar 40 dereceyi bulan rekor sıcaklıkların yaşanacağına dikkat çekiyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Havalar nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor mu? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber’de gün verdi
Eşini sokak ortasında satırla katletti
Eşini sokak ortasında satırla katletti
Trafik kazası yamaç paraşütü kamerasında
Trafik kazası yamaç paraşütü kamerasında
2018 yılında da adliye önünde otomobil yakmış!
2018 yılında da adliye önünde otomobil yakmış!
İçişleri’nden flaş açıklama
İçişleri'nden flaş açıklama
Tehlikeli yolculuk kamerada
Tehlikeli yolculuk kamerada
Sıfır otomobilde leke gizli ayıp sayıldı
Sıfır otomobilde leke "gizli ayıp" sayıldı
Havalar nasıl olacak?
Havalar nasıl olacak?
Depodan çıkan şoke etti
Depodan çıkan şoke etti
Sıcak havada dam palas keyfi
Sıcak havada "dam palas" keyfi
Her akşam geliyor
Her akşam geliyor
Fatih’te uyuşturucu operasyonu
Fatih’te uyuşturucu operasyonu
22 yaşında! 11 suçtan 62 yıl hapis cezası
22 yaşında! 11 suçtan 62 yıl hapis cezası
Daha Fazla Video Göster