Havalar nasıl olacak? Sıcaklıklar artıyor mu? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber’de gün verdi

Kavurucu ağustos sıcaklıkları sürüyor. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklık alarmı verildi. Yağış getirmeyen sert rüzgarların da etkili olduğu yeni haftada, uzmanlar 40 dereceyi bulan rekor sıcaklıkların yaşanacağına dikkat çekiyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek A Haber'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

