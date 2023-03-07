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Hatay'da yeni su kuyuları açılıyor

A Haber
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Giriş: 07.03.2023 08:46
Deprem felaketiyle birçok noktada şebekeler de zarar görmüştü. Su deprem bölgesinde çok büyük bir sorundu. Hatay'da yeni kuyular açılmaya başladı. Çıkan su iki aşamada dağıtılacak. Önce çadırkentlere ardından da evler verilecek. A Haber ekibi çalışmaları yerinde görüntüledi.
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