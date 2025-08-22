22 Ağustos 2025, Cuma

Hatay'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş: 22.08.2025 21:55
Giriş: 22.08.2025 21:55
Edinilen bilgilere göre kaza, Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yaşandı. 31 AOC 486 plakalı Citroen marka otomobil sürücüsü B.A.'nın, 48 ATF 656 plakalı motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette yolcu olarak bulunan 1982 doğumlu D.K., savrularak 31 C 2302 plakalı Mercedes marka otobüsün altına düştü. Ağır yaralanan D.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen cenaze aracıyla D.K.'nın cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
