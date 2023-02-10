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Hatay’da enkazdan kurtarılan Gürkan’ın ilk isteği kitapları oldu

A Haber
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Giriş: 10.02.2023 14:51
Hatay'da enkaz altından 69. saatte sağ çıkarılan 19 yaşındaki Gürkan'ın ilk isteği kitapları oldu. Genç çocuk ile sağlık görevlisi arasındaki tebessüm ettiren işte o diyalog…
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