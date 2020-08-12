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Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat annesini ve kardeşini öldürmüştü! Cinnetin nedeni 20 milyonluk miras

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Giriş: 12.08.2020 14:47
Güncelleme:12.08.2020 14:59
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın annesi ve kardeşini silahla vurarak öldürmesi olayının yaklaşık 20 milyon lira değerindeki miras tartışmasından kaynaklandığı iddia edildi. Polat'ın anne ve kardeşinin babaları hakkında ‘akli dengesinin yerinde olmadığına’ dair rapor aldıkları da öğrenildi.

Hatay Vali Yardımcısı Polat'ın, 'da yaşayan ailesinin evine gelerek bugün görülecek miraslık tarla davası öncesi aile bireyleriyle konuştuğu sırada çıkan tartışmada anne İkbal ve kardeşi 'ı öldürmesinin ardından çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

İddiaya göre, avukat kardeş Altuğ ve anne arsa, ev ve bankada bulunan paralarla birlikte ortalama 20 milyon lira değerindeki mirasın paylaşılması için bir araya geldi. Vali Yardımcısı Polat, daha önce iddiaya göre kardeşi Altuğ'a, "Sen bekarsın, ben evliyim. Bu malları benim üzerime yapalım" dedi.

ANNESİ VE KARDEŞİNİ VURDU
Dün de bu konuları konuşmak üzere ailesinin evinde bulunan Tolga Polat, çıkan tartışma sonucu önce annesi İkbal Polat'ı ardından evden kaçmaya çalışan kardeşi Altuğ Polat'ı silahla vurdu.

Öte yandan, anne ve oğlunun babaları Şeref Polat hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığına' dair rapor aldıkları öğrenildi.

CENAZELER TESLİM ALINDI
Adana'da, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın (45), mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurarak, öldürdüğü annesi İkbal Polat ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ın (42) cenazeleri, Kurumu morgundan yakınlarınca teslim alındı. Adana Barosu'na kayıtlı avukat Altuğ Polat için eski adliye binasında tören düzenleneceği öğrenildi. Törenin ardından Altuğ Polat ile anne İkbal Polat'ın cenazelerinin saat 15.30'da Tarsus Hacı Hamzalı köyündeki aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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