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Hatay usulü Arap Tava, Bursa’nın meşhur Süt Helvası! Hem lezzetli hem pratik

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 19:22
Ramazan ayı boyunca mutfaklardan telaş eksik olmuyor. Biz de sizlere farklı tarifler vermeye devam ediyoruz. Bugün Şef Can Şaşkın pratik, Arap Tava ve Süt Helvası’nın tariflerini verdi bize. Bakalım püf noktaları neler…
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Hem lezzetli hem pratik!
Hem lezzetli hem pratik!
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