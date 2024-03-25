Hatay usulü Arap Tava, Bursa’nın meşhur Süt Helvası! Hem lezzetli hem pratik

Ramazan ayı boyunca mutfaklardan telaş eksik olmuyor. Biz de sizlere farklı tarifler vermeye devam ediyoruz. Bugün Şef Can Şaşkın pratik, Arap Tava ve Süt Helvası’nın tariflerini verdi bize. Bakalım püf noktaları neler…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN