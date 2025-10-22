Hatalı park cezasına itiraz etti, cezası silindi! Mahkeme:Her polis ceza yazamayacak

Adana’da bir avukat, babasına yazılan hatalı park cezasına itiraz etti, mahkemeden emsal bir karar çıktı. Avukat, cezayı kesen kişinin trafik polisi olmadığını kanıtladı. Mahkeme, bu gerekçeyle cezayı iptal etti. Kararın, benzer durumlar için emsal teşkil etmesi bekleniyor.

