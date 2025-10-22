22 Ekim 2025, Çarşamba

Hatalı park cezasına itiraz etti, cezası silindi! Mahkeme:Her polis ceza yazamayacak
Giriş: 22.10.2025 11:48
Adana’da bir avukat, babasına yazılan hatalı park cezasına itiraz etti, mahkemeden emsal bir karar çıktı. Avukat, cezayı kesen kişinin trafik polisi olmadığını kanıtladı. Mahkeme, bu gerekçeyle cezayı iptal etti. Kararın, benzer durumlar için emsal teşkil etmesi bekleniyor.
