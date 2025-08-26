27 Ağustos 2025, Çarşamba

Hastasının kıyafetini 'açık' bulan doktor muayeneyi reddetti! O anlar kamerada

Hastasının kıyafetini 'açık' bulan doktor muayeneyi reddetti! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2025 23:56
Konya'da Meram Devlet Hastanesi’nde görevli göz doktoru H.H.U., kadın hastasını, kıyafetinin açık olduğu gerekçesiyle muayeneyi reddedip, “Teşhircileri muayene etmiyorum” dedi. Sağlık Bakanlığı, o anların görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine doktor hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
