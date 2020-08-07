07 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hastane yapımına CHP'li belediyeden engel!

Hastane yapımına CHP'li belediyeden engel!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2020 09:39
Güncelleme:07.08.2020 09:46
İzmir’in Kiraz ilçesinde bulunan Kiraz Devlet Hastanesi ilçenin ihtiyacını karşılayamayacak hale gelince yeni bine yapımı için karar verildi. Yeni hastane yapımına ise CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi engel oldu. Detayları A Haber muhabiri Sercan Bilgi, bölgeden aktardı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde bulunan Kiraz Devlet Hastanesi ilçenin ihtiyacını karşılayamayacak hale gelince yeni bine yapımı için karar verildi. Yeni hastane yapımına ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi engel oldu. Detayları A Haber muhabiri Sercan Bilgi, bölgeden aktardı.

HASTANEMİZİ GERİ İSTİYORUZ

Kiraz Devlet Hastanesi artık ihtiyaca cevap veremeyince AK Partili Kiraz Belediyesi hemen yeni devlet hastanesi için harekete geçti ihaleler yapıldı tamamlandı ancak CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi bu hayırlı işe engel oldu. CHP'li Belediye konuyu yargıya taşıdı yargı ise yürütmeyi durdurma kararı aldı. "Mahkemeler açıldığından geri döneceğini biliyoruz" diyen hastane personeli , "Artık ilçemize yetmeyen bir hastanemiz var 5 hekimle çalışıyoruz fakat bu hekimlerin birçoğunu görevlendirmeyle getirmek zorunda kalıyoruz. Biz hastanemizi geri istiyoruz" şeklinde konuştu. Hastanenin yapılıp yapılmaması için yargının kararı bekleniyor.

İzmir’in 21 yıllık hayal kırıklığı! CHP İzmir’de ne vaat etti? Ne yaptı? İşte CHP’li başkanların 21 yıllık İzmir karnesi İZMİR'İN 21 YILLIK HAYAL KIRIKLIĞI! CHP İZMİR'DE NE VAAT ETTİ? NE YAPTI? İŞTE CHP'Lİ BAŞKANLARIN 21 YILLIK İZMİR KARNESİ

Hastane yapımına CHP'li belediyeden engel!
Hastane yapımına CHP'li belediyeden engel!
1915...Kahramanlık yazılan tarih
1915...Kahramanlık yazılan tarih
İzmir'de korkutan yangın
İzmir'de korkutan yangın
Amacımız ceza değil vatandaşı bilgilendirmek
"Amacımız ceza değil vatandaşı bilgilendirmek"
Ankara'da geniş çaplı Covid-19 tedbirleri...
Ankara'da geniş çaplı Covid-19 tedbirleri...
Kamyon paramparça oldu!
Kamyon paramparça oldu!
Düğün videosu çekerken patlamaya yakalandılar
Düğün videosu çekerken patlamaya yakalandılar
Korkunç an! Patlamaya doğumhanede yakalandı
Korkunç an! Patlamaya doğumhanede yakalandı
Tıp dünyası şokta! Gizemi çözülemiyor
Tıp dünyası şokta! Gizemi çözülemiyor
Küresel ısınma hızlandı mı?
Küresel ısınma hızlandı mı?
Eşine kızdı evini yaktı!
Eşine kızdı evini yaktı!
Dehşet anlarını A Haber'e anlattı
Dehşet anlarını A Haber'e anlattı
Daha Fazla Video Göster