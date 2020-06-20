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Hastane koridorunda akılalmaz olay: Doktor bisikletiyle ameliyathaneye girdi! O anlar kamerada

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Giriş: 20.06.2020 16:50
Güncelleme:20.06.2020 17:46
Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli doktor D.D.K. hastane koridorunda sürdüğü bisikletiyle ameliyathaneye girdi. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medya paylaşılan doktora idari soruşturma başlatıldı. İdari soruşturma sonucu doktora ceza verilmediği öğrenildi.

Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor D.D.K., geçen yıl bisikletiyle hastanenin içerisine girdi. Koridorda bisiklet süren D.D.K. iddiaya göre ameliyathaneye girdi. Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşılan doktor tepki çekti. Doktor hakkında tutanak tutuldu, soruşturma başlatıldı. Yapılan idari soruşturma sonucu doktora ceza verilmediği öğrenildi.

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