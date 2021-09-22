22 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hastalığına alıştı insanların kendisinden kaçmasına alışamadı

Hastalığına alıştı insanların kendisinden kaçmasına alışamadı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2021 12:14
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Musa Sümbül’ün hayatı 26 yıldır mücadele ettiği sedef hastalığı nedeniyle çekilmez hale geldi. Yaklaşık 3 yıl önce Musa Sümbül'ün dramını anlatan haberin ardından Sümbül’e yardım eli uzanmış ve yeni bir tedaviye başlayan Sümbül’de iyileşme görülmüştü. Evlenme hayalleri kuran Sümbül'ün hastalığı yeniden nüksetti, acı dolu günlere geri döndü. Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Musa Sümbül’ün hayatı 26 yıldır mücadele ettiği sedef hastalığı nedeniyle kabusa dönmüş durumda. 23 yıl önce bir sabah uyandığında derisinde kızarıklıklar olduğunu gören ve hastaneye giden Sümbül, kendisine verilen ilacı kullanmış ancak derisindeki kızarıklıklar artarak devam etmiş. Ellerinde, kollarında, ayaklarında, kulaklarında, yüzünde ve kafa derisinde oluşan kalın ve sert tabaka Sümbül'ü çalışamaz hale getirdi. Gitmediği yer kalmayan Sümbül'ün durumunu görerek kendisine ulaşan bir eczacı, Sümbül'ü tedavi etmek üzere Ankara'ya çağırdı. Yaklaşık 2 aylık tedavi gören Sümbül'ün tedavisinde büyük başarı elde edildi.
İyileştiğini düşünen ve evlenme hayalleri kuran Sümbül'ün hayalleri yeniden suya düştü. Yıllardın mücadele ettiğini amansız hastalığı tekrar geri geldi. Vücudunu yeniden saran hastalık Sümbül'ü eski kabus dolu günlerine geri döndürdü.

"Tedavi cevap vermedi"

Olduğu tedavinin kısa süreliğine iyileşme gösterdiğini ancak sonrasında hastalığın tekrardan artarak geri geldiğini söyleyen Sümbül, vücudunu saran sedef hastalığı nedeniyle insanların kendisine iş vermediğini, görenlerin kendisinden uzaklaştığını belirtti. Hayatını kabusa çeviren bu hastalık nedeniyle 3 kez intihara teşebbüs ettiğini dile getiren Sümbül, "Kardeşlerim bile beni dışlıyor. Kendi imkanlarımla tedavi olmaya çalıştım ama bu hastalığı iyileştiremedim. Beni gören arkadaşlardan dostlardan sadece tedavi olmam için yardım istiyorum. Başka bir talebim yok. Gencim, yaşamak istiyorum, yuva kurmak istiyorum. Bu hastalık nedeniyle ne yuva kurabilirim ne de insan içine çıkabilirim" dedi.
Hastalığı hafiflediğinde görenlerin kendisine sarılarak tebrik ettiğini belirten Sümbül, hastalığının 3-5 ay sonra geri geldiğinde çok üzüldüğünü söyledi.

Kabusu 3 yıl sonra yeniden vücudunu sardı
Kabusu 3 yıl sonra yeniden vücudunu sardı
YKS ek yerleştirme başvuruları ne zaman bitiyor?
YKS ek yerleştirme başvuruları ne zaman bitiyor?
İl Sağlık Müdürlüğünden yüz yüze eğitim açıklaması
İl Sağlık Müdürlüğünden yüz yüze eğitim açıklaması
Karadeniz’e sel uyarısı!
Karadeniz'e sel uyarısı!
Beyoğlu’nda koca dehşeti
Beyoğlu'nda koca dehşeti
Nefes kesen deneyim! A Haber görüntüledi
Nefes kesen deneyim! A Haber görüntüledi
Korkunç olay! Peki nelere dikkat edilmeli?
Korkunç olay! Peki nelere dikkat edilmeli?
Kasklı saldırgan dehşet saçtı...
Kasklı saldırgan dehşet saçtı...
Kan izlerini kapatmak için sıva yaptılar
Kan izlerini kapatmak için sıva yaptılar
Dereye attılar, şalvar giyip dolaştırdılar
Dereye attılar, şalvar giyip dolaştırdılar
Sahtekarlar hat kullanıcılarını hedef aldı
Sahtekarlar hat kullanıcılarını hedef aldı
Mahalle sakinleri sokağa döküldü! Korku dolu anlar
Mahalle sakinleri sokağa döküldü! Korku dolu anlar
Daha Fazla Video Göster