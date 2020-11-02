İzmir'de yıkılan Emrah Apartmanı'ndaki arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. Yerle bir olan binada 32 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kurtarıldı. Peki bölgede hasar tespiti nasıl yapılıyor? Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

İzmir'de yıkılan Emrah Apartmanı'ndaki arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. Yerle bir olan binada 32 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kurtarıldı. Peki bölgede hasar tespiti nasıl yapılıyor? Detayları A Haber muhabiri Emirhan Ergen aktardı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)