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Hasan Can Kaya’dan Hadise açıklaması: Reklama ihtiyacım yok

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Giriş: 07.01.2023 10:51
Konuşanlar programı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, Hadise ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündemine oturdu. Çıkan haberlere jet hızıyla yanıt veren ünlü komedyen, bu kez de katıldığı ödül töreni sonrası konuya ilişkin soruyu cevapladı.
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