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Hasan Ay patronunun kızıyla nişanlıydı... Nişanı atınca işten çıkarıldı hayatı değişti! Köyünce çobanlık yapan Ay fenomen oldu

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Giriş: 20.06.2022 13:46
Güncelleme:20.06.2022 14:10
Konya'nın Bozkır ilçesinde çobanlık yapan 32 yaşındaki Hasan Ay, keçileri ile çektikleri videoları sosyal medya hesaplarına koyması üzerine fenomene dönüştü. Sosyal medya çektiği videolar binlerce izlenme ve beğeni alan Hasan Ay konuştu.
Patronun kızıyla nişanı atınca işten çıkarıldı hayatı değişti! PATRONUN KIZIYLA NİŞANI ATINCA İŞTEN ÇIKARILDI HAYATI DEĞİŞTİ!

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