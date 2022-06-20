20 Haziran 2022, Pazartesi
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Hasan Ay patronunun kızıyla nişanlıydı... Nişanı atınca işten çıkarıldı hayatı değişti! Köyünce çobanlık yapan Ay fenomen oldu
Konya'nın Bozkır ilçesinde çobanlık yapan 32 yaşındaki Hasan Ay, keçileri ile çektikleri videoları sosyal medya hesaplarına koyması üzerine fenomene dönüştü. Sosyal medya çektiği videolar binlerce izlenme ve beğeni alan Hasan Ay konuştu.