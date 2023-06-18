18 Haziran 2023, Pazar
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Hangi bölgelerde sağanak bekleniyor?
Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Marmara Bölgesi için sağanak uyarıları peş peşe geldi. İstanbul Valiliği de meteorolojinin verilerini hatırlatarak "Sağanak yağışa dikkat! İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor" sözleri ile vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyarılar gelirken 'Ülke genelinde hava durumu ne olacak?' sorusu da merak konusu oldu. Kuvvetli sağanak hangi bölgelerde bekleniyor?