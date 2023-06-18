18 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hangi bölgelerde sağanak bekleniyor?

Hangi bölgelerde sağanak bekleniyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2023 16:28
Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Marmara Bölgesi için sağanak uyarıları peş peşe geldi. İstanbul Valiliği de meteorolojinin verilerini hatırlatarak "Sağanak yağışa dikkat! İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor" sözleri ile vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyarılar gelirken 'Ülke genelinde hava durumu ne olacak?' sorusu da merak konusu oldu. Kuvvetli sağanak hangi bölgelerde bekleniyor?
Hangi bölgelerde sağanak bekleniyor?
Hangi bölgelerde sağanak bekleniyor?
Kan donduran cinayette ölü sayısı 4’e yükseldi
Kan donduran cinayette ölü sayısı 4'e yükseldi
Babalar Günü’nde kahreden haber
Babalar Günü'nde kahreden haber
Derin dondurucuda 3 ceset bulundu
Derin dondurucuda 3 ceset bulundu
Öğrencilerin sınava yetişme telaşı kamerada
Öğrencilerin sınava yetişme telaşı kamerada
Bir köy hikayesi…
Bir köy hikayesi…
24 ilçeyi il olma heyecanı sardı
24 ilçeyi il olma heyecanı sardı
YKS’de sıra ikinci oturumda
YKS'de sıra ikinci oturumda
Görüntüler Türkiye’den! Anakonda...
Görüntüler Türkiye’den! Anakonda...
Park etmek isterken pastaneye daldı
Park etmek isterken pastaneye daldı
Otomobil göle uçtu: 2 ölü
Otomobil göle uçtu: 2 ölü
Kalyon Vakfı’ndan ’Vaniköy’ paylaşımı
Kalyon Vakfı'ndan 'Vaniköy' paylaşımı
Daha Fazla Video Göster