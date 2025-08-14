15 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ham petrol tankeri Boğaz’da arıza yaptı: Trafik durduruldu
Ham petrol tankeri Boğaz’da arıza yaptı: Trafik durduruldu

Ham petrol tankeri Boğaz’da arıza yaptı: Trafik durduruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2025 23:50
İstanbul Boğazı’nda seyir halindeyken makine arızası yaşayan Tenacıty Venture isimli ham petrol tankeri nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Hong Kong bayraklı, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki tanker, geçiş sırasında arıza yapınca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri bölgeye sevk edildi. Römorkörler, geminin güvenli şekilde demirlemesi için yanında bekliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ham petrol tankeri Boğaz’da arıza yaptı: Trafik durduruldu
Kuzey Marmara Otoyolu’nda gişelerde feci kaza!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde feci kaza!
Pazaryeri’nde çıkan yangına hızlı müdahale felaketi önledi
Pazaryeri'nde çıkan yangına hızlı müdahale felaketi önledi
5 katlı apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın korkuttu
5 katlı apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın korkuttu
Muş’ta yaşlı bireyler için çalıştay düzenlendi
Muş’ta yaşlı bireyler için çalıştay düzenlendi
Kıraathaneye dalan otomobil köylülere dehşeti yaşattı!
Kıraathaneye dalan otomobil köylülere dehşeti yaşattı!
Ecel inşaat işçisini ağaç altında dinlenirken yakaladı
Ecel inşaat işçisini ağaç altında dinlenirken yakaladı
Ordu’da freni patlayan kepçe uçurumdan yuvalandı!
Ordu'da freni patlayan kepçe uçurumdan yuvalandı!
Ham petrol tankeri Boğaz’da arıza yaptı!
Ham petrol tankeri Boğaz’da arıza yaptı!
Adana’da etil alkol üretim tesisinde yangın
Adana'da etil alkol üretim tesisinde yangın
Kozan’daki traktör kazasında 1 kişi yaralandı
Kozan'daki traktör kazasında 1 kişi yaralandı
Kavgaya karışan iş adamı ve şoförü tutuklandı
Kavgaya karışan iş adamı ve şoförü tutuklandı
Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı
Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı
Daha Fazla Video Göster