Ham petrol tankeri Boğaz’da arıza yaptı: Trafik durduruldu

İstanbul Boğazı’nda seyir halindeyken makine arızası yaşayan Tenacıty Venture isimli ham petrol tankeri nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Hong Kong bayraklı, 247 metre uzunluğunda ve 44 metre genişliğindeki tanker, geçiş sırasında arıza yapınca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri bölgeye sevk edildi. Römorkörler, geminin güvenli şekilde demirlemesi için yanında bekliyor.

