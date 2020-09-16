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Halil Sezai’nin yaşlı adama saldırdığı görüntüler ortaya çıktı!

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Giriş: 16.09.2020 13:10
Güncelleme:16.09.2020 13:21
İstanbul Tuzla’da bir kişiye şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan Halil Sezai, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ardından olayla ilgili kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Halil Sezai ve beraberindeki 3 kişinin tartıştıkları kişiye saldırdıkları ve Sezai'nin kelime-i şehadet getirdiği için yaşlı adama kafa attığı ve 'Ezan mı okuyorsun sen' diyerek bağırdığı ortaya çıktı.
Halil Sezai’nin yaşlı adama saldırdığı görüntüler ortaya çıktı!
Halil Sezai’nin yaşlı adama saldırdığı görüntüler ortaya çıktı!
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