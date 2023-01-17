17 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Haliç’teki silahlı çatışmanın altından “Daltonlar” çıktı! Polis her yerde onları arıyor

Haliç’teki silahlı çatışmanın altından “Daltonlar” çıktı! Polis her yerde onları arıyor

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2023 09:52
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Haliç Köprüsü’nde geçen Cuma günü iki grup arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Saldırıda Cumali Aslan hayatını kaybederken Doğukan K. yaralanmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, son saldırının ardından olaya karıştığı belirlenen Doğukan K.’nın da aralarında olduğu 7 şüpheliyi yakaladı. Ev hapsi cezası olduğu halde kaçan 2 şüpheli ise her yerde aranıyor.
Sahte imzayla kapının önüne kondu
Sahte imzayla kapının önüne kondu
Haliç’teki çatışmanın altından “Daltonlar” çıktı!
Haliç'teki çatışmanın altından “Daltonlar” çıktı!
Mersin’de gece yarısı feci kaza!
Mersin'de gece yarısı feci kaza!
Sahte rapor şebekesine operayon!
Sahte rapor şebekesine operayon!
İnfluenza yeniden atağa geçti!
İnfluenza yeniden atağa geçti!
Meteoroloji’den fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den fırtına uyarısı!
Halk otobüsünde dehşet anları kamerada!
Halk otobüsünde dehşet anları kamerada!
Turkuvaz Medya Emine Erdoğan’ı ağırladı!
Turkuvaz Medya Emine Erdoğan'ı ağırladı!
Kamyon eve daldı! Büyük hasar var
Kamyon eve daldı! Büyük hasar var
Sivaslı ustadan ejderha tasarımı!
Sivaslı ustadan ejderha tasarımı!
Kızılırmak Nehri’nde kuraklık alarmı!
Kızılırmak Nehri’nde kuraklık alarmı!
İndirim yolda! Yüzde 10-15...
İndirim yolda! Yüzde 10-15...
Daha Fazla Video Göster