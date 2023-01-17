17 Ocak 2023, Salı
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Haliç’teki silahlı çatışmanın altından “Daltonlar” çıktı! Polis her yerde onları arıyor
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Haliç Köprüsü’nde geçen Cuma günü iki grup arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Saldırıda Cumali Aslan hayatını kaybederken Doğukan K. yaralanmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, son saldırının ardından olaya karıştığı belirlenen Doğukan K.’nın da aralarında olduğu 7 şüpheliyi yakaladı. Ev hapsi cezası olduğu halde kaçan 2 şüpheli ise her yerde aranıyor.