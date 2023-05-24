24 Mayıs 2023, Çarşamba
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Halı sahada hayat kurtaran müdahale! Dili boğazına kaçan adamın hayatını kurtardı
İstanbul Büyükçekmece'de halı saha maçı yapan bir kişinin dili boğazına kaçtı. Saha kenarından durumu fark eden bir kişi nefessiz kalarak yere yığılan adamın imdadına yetişti ve yaptığı müdahaleyle hayatını kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.