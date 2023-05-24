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Halı sahada hayat kurtaran müdahale! Dili boğazına kaçan adamın hayatını kurtardı

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Giriş: 24.05.2023 08:56
İstanbul Büyükçekmece'de halı saha maçı yapan bir kişinin dili boğazına kaçtı. Saha kenarından durumu fark eden bir kişi nefessiz kalarak yere yığılan adamın imdadına yetişti ve yaptığı müdahaleyle hayatını kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.
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