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Halfeti'deki tekne faciasından kurtulan Minik Kübra ve ailesi yaşadıkları dehşeti A Haber'e anlattı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da Halfeti'de bir gezi teknesi alabora olmuştu. O anlara ait görüntülerde minik Kübra'nın demir parmaklıklara tutunduğu anlar akıllara kazınmıştı. Minik Kübra batan tekneden nasıl kurtuldu? Balbay ailesi tekne faciasında neler yaşadı? Aile yaşadıkları korkunç anları A Haber'e anlattı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu aktardı. Son dakika haberi... Şanlıurfa'da Halfeti'de bir gezi teknesi alabora olmuştu. O anlara ait görüntülerde minik Kübra'nın demir parmaklıklara tutunduğu anlar akıllara kazınmıştı. Minik Kübra batan tekneden nasıl kurtuldu? Balbay ailesi tekne faciasında neler yaşadı? Aile yaşadıkları korkunç anları A Haber'e anlattı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu aktardı.