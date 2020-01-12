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12.01.2020

Hakkari'deki Mehmetçik'ten Zonguldak'taki miniklerin mektubuna duygulandıran yanıt |Video

Zonguldak'ta ilkokul öğrencileri Hakkari'deki komandolara mektup göndererek yeni yıllarını kutladı. Mektuba cevap veren Mehmetçik, minik öğrencilere video da gönderdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Rüzgarlımeşe İlkokulu, 2. sınıf öğrencileri Hakkari'de vatani görevini yapan komandolara mektup gönderdi. Mektupla; askerlerin hem yeni yılını kutlayan minikler hem de sevgilerini yazıya döktü. Kendilerine ulaşan sevgi dolu mektubu okuyan 3. Dağ ve Komando Taburu Komutanlığı'na bağlı komando askerler, mektuba duygu dolu cevap yazdılar

"7'DEN 70'E BİR BÜTÜN OLDUĞUNU YİNE HATIRLADIK"

Miniklere mektubu video çekerek gönderen askerler, mektuplarında şu sözlere yer verdiler:
"Değerli Rüzgarlımeşe İlkokulu öğrencileri, bizlere göndermiş olduğunuz samimi, içten ve sacık mektubunuzu duygulanarak okuduk. Bu duyarlı davranışınız bizi fazlasıyla mutlu ederek gururlandırdı. Sayenizde bir kere daha yalnız olmadığımızı güzel vatanımızı her zaman olduğu gibi 7'den 70'e bir bütün olduğunu yine hatırladık. Yazmış olduğunuz mektupta sevgi, saygı ve her birinizde bulunan o güven verici cümleleriniz bizleri tekrar tekrar şereflendirdi. Sizlerin bu saf ve tertemiz duygularla yazılmış mektuplarınıza her zamanki gibi layık olmaya çalışıyoruz ve layık olacağız. Sizlere ve mektupların yazılmasına vesile olan değerli öğretmenlerinize, 3'üncü Dağ ve Komando Taburu Komutanlığı personeli adına teşekkür ederiz."

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