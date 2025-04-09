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Hakkari’de bir tırda 61 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi!

Hakkari'de bir tırda 61 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.04.2025 01:17
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda; 7 Nisan günü Yüksekova ilçesi Efeler uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir çekici ve dorsesinde arama yapıldı. Yapılan adli aramada; aracın dorsesi içerisinde 5 adet çuval içerisinde paketlenmiş vaziyette; 30 paket halinde toplamda daralı ağırlığı 16 kilo 2 gram gelen metamfetamin maddesi ve 95 paket halinde toplamda daralı ağırlığı 45 kilogram gelen skunk maddesi olmak üzere toplamda 61 kilo 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bahse konu aracın sürücüsü olan şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi" denildi.
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Hakkari’de bir tırda 61 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi!
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