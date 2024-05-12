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Hacizlik aracı Yediemin Otoparkı’nda ortadan kayboldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 10:59
İstanbul Maltepe'de hacizli aracı Yediemin Otoparkı'na çekilen Mehmet Cengiz, hayatının şokunu yaşadı. Borcunu ödedikten sonra teslim almaya gittiği aracı otoparkta yoktu. Otopark sahiplerine dava açan Cengiz'in iddiasına göre aracı parçalanmış veya satılmış olabilir.
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