18 Haziran 2024, Salı
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Hacer Çağla Çetinalp'i 120 bıçak darbesiyle canice öldüren eski sevgiliden son mesaj: Sana son bir hediye getireceğim
İzmir'de eski sevgilisinin 120 bıçak darbesiyle canice öldürülen Hacer Çağla Çetinalp'in cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Katil zanlısı Umut Erhan Y.'nin genç kızla buluşmak için "Yakında Artvin'e gideceğim. Gitmeden önce seni son kez görüp veda etmek istiyorum. Sana son kez bir hediye vereceğim." dediği öğrenildi.