“Güzelleşmek” isterken kör kalmayın! Mavi göz uğruna ameliyat oluyorlar

Daha güzel görünmek elbette hepimizin arzusu. Ancak bu uğurda bıçak altına yatılan operasyonlar bazen çok tehlikeli olabiliyor. Onlardan biri de, "göz rengi değiştirme" operasyonu. Hikayenin sonunda kör olma riski var.

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