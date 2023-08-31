31 Ağustos 2023, Perşembe
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Güngören'de silahlı çatışma! Açılan ateşe kahvehaneden karşılık...
İstanbul Güngören'de açılan ateşe kahvehaneden karşılık verilmesi sonucu silahlı çatışma yaşandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.