Güngören'de baltalı kavga! Dehşet veren anlar kameralara yansıdı

Güngören'de iki araç sürücüsünün trafikteki "baltalı kavgası" kameralara yansıdı. Mareşal Çakmak Mahallesi'nde henüz isimleri öğrenilmeyen iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Arbedede sürücülerden biri aracından aldığı baltayla diğer kişiye vurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN