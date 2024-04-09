09 Nisan 2024, Salı
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Güngören'de baltalı kavga! Dehşet veren anlar kameralara yansıdı
Güngören'de iki araç sürücüsünün trafikteki "baltalı kavgası" kameralara yansıdı. Mareşal Çakmak Mahallesi'nde henüz isimleri öğrenilmeyen iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Arbedede sürücülerden biri aracından aldığı baltayla diğer kişiye vurdu.