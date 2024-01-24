24 Ocak 2024, Çarşamba
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Güngören'de 4 katlı metruk binada yangın! Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü
Yangın, saat 23.00 sıralarında Haznedar Mahallesi Şafak Sokak'ta bulunan metruk binada çıktı. Bir süredir boş olan 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.