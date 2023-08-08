Gündemi sarsan UFO iddiası: Uzaylıları 27 günde ispatlarım!

Harvard Üniversitesi'nden bir fizik profesörü, uzaylıların varlığını kanıtlamasına, sadece 27 gün kaldığını iddia etti. Dünyayı sarsan iddiaları bundan ibaret değildi. "Uzaylıların varlığını, 27 gün içinde kanıtlayabilirim" dedi.

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