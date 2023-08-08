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Gündemi sarsan UFO iddiası: Uzaylıları 27 günde ispatlarım!

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Giriş: 08.08.2023 16:35
Harvard Üniversitesi'nden bir fizik profesörü, uzaylıların varlığını kanıtlamasına, sadece 27 gün kaldığını iddia etti. Dünyayı sarsan iddiaları bundan ibaret değildi. "Uzaylıların varlığını, 27 gün içinde kanıtlayabilirim" dedi.
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