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Gümüşhane’deki tünelde sollama kazası: 5 yaralı

Gümüşhane'deki tünelde sollama kazası: 5 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.05.2025 05:53
Güncelleme:05.05.2025 05:58
Gümüşhane'de bulunan Hacıemin-3 Tüneli içerisinde sollama yapan otomobil ani fren yapınca aynı istikametteki ticari araçla çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Siverek karayolunun 7. kilometresinde, Yuvar Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet G. (66) idaresindeki 60 HL 708 plakalı otomobil, Hakan K. yönetimindeki 42 JL 309 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan İbrahim Ertaş (24) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Ahmet G. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İbrahim Ertaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta sıkışan genç adamın cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü otomobil sürücüsü ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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Gümüşhane’deki tünelde sollama kazası: 5 yaralı
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