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Gümüşhane’de sonbahar güzelliği! Altına döndü

Gümüşhane’de sonbahar güzelliği! Altına döndü

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 16:57
Sonbahar renkleri Doğu Karadeniz'in incisi Gümüşhane'yi adeta altına çevirdi.  Sonbaharın en güzel şekillerinin görüldüğü şehirde doğanın renk cümbüşü başladı.
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