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Gümüşhane’de ormanda bulunan kemikler kayıp Hasan’a ait çıktı! 7 yıldır aranıyordu

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Giriş: 01.12.2022 14:33
Güncelleme:01.12.2022 14:41
Gümüşhane'de ormanda ot toplayan köylüler tarafından 6 ay önce bulunan insan kafatası ve kemiklerin 7 yıl önce kaybolan epilepsi hastası 49 yaşındaki Hasan Germiç’e ait olduğu belirlendi. Ölüm sebebi araştırılan Germiç’in yeğeni Meryem Meral, “Dayımın ölümünde birilerinin sebep olduğunu düşünüyoruz. Yapılan çalışmalar sonucunda dayımın ölümünde kimin veya kimlerin parmağı varsa bulanacağına inanıyoruz" dedi.
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