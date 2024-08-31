Gümüş balıklarının yuvası: İznik Gölü! İznik Gölü’nde gümüş balığı avı

Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri İznik Gölü. Yörenin geçim kaynağı ise gümüş balıkları. Bu küçük balıklar iç pazarda pek tercih edilmese de Avrupa'nın birçok ülkesinde cips olarak tüketiliyor. Bu da gümüş balığının değerini daha da artırıyor. A Haber ekibi hem İznik Gölü’nün hem de rızkını o gölden kazanan İrfan Erim'in hikayesini ekranlara taşıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN