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Gümüş balıklarının yuvası: İznik Gölü! İznik Gölü’nde gümüş balığı avı

Gümüş balıklarının yuvası: İznik Gölü! İznik Gölü’nde gümüş balığı avı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 15:47
Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri İznik Gölü. Yörenin geçim kaynağı ise gümüş balıkları. Bu küçük balıklar iç pazarda pek tercih edilmese de Avrupa'nın birçok ülkesinde cips olarak tüketiliyor. Bu da gümüş balığının değerini daha da artırıyor. A Haber ekibi hem İznik Gölü’nün hem de rızkını o gölden kazanan İrfan Erim'in hikayesini ekranlara taşıdı.
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