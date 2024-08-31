31 Ağustos 2024, Cumartesi
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Gümüş balıklarının yuvası: İznik Gölü! İznik Gölü’nde gümüş balığı avı
Türkiye'nin önemli tatlı su kaynaklarından biri İznik Gölü. Yörenin geçim kaynağı ise gümüş balıkları. Bu küçük balıklar iç pazarda pek tercih edilmese de Avrupa'nın birçok ülkesinde cips olarak tüketiliyor. Bu da gümüş balığının değerini daha da artırıyor. A Haber ekibi hem İznik Gölü’nün hem de rızkını o gölden kazanan İrfan Erim'in hikayesini ekranlara taşıdı.