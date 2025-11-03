03 Kasım 2025, Pazartesi

Güllü'nün ölümü cinayet şüphesiyle derinleşti! Önce ifade sonra skandal ses kaydı!
Güllü’nün ölümü cinayet şüphesiyle derinleşti! Önce ifade sonra skandal ses kaydı!

Güllü'nün ölümü cinayet şüphesiyle derinleşti! Önce ifade sonra skandal ses kaydı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2025 10:36
Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'nün gizemli ölümüyle ilgili soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Tanık olarak ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger, Tuğyan'ın yıllar önce annesini mutfak önlüğüyle bağladığını, Erkek arkadaşı için annesini dövdüğünü, annesinin arabasının frenlerini kesmekle tehdit ettiğini ve bıçakla kendine zarar verdiğini anlattı.
