Güllü’nün ölümü cinayet şüphesiyle derinleşti! Önce ifade sonra skandal ses kaydı!

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'nün gizemli ölümüyle ilgili soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. Tanık olarak ifade veren Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger, Tuğyan'ın yıllar önce annesini mutfak önlüğüyle bağladığını, Erkek arkadaşı için annesini dövdüğünü, annesinin arabasının frenlerini kesmekle tehdit ettiğini ve bıçakla kendine zarar verdiğini anlattı.

