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Güllaç nasıl yapılır? İşte pratik güllaç tarifi...
Güllaç ramazan sofralarının vazgeçilmez gelenekleri arasında. Sütlü bir tatlı olduğu için hem besin değeri oldukça yüksek olan hem de oldukça hafif bir tatlı olan güllacın yapılışı da oldukça pratik. Temelde 3 malzemeyle yapılabilen güllaç tarifini İzmirli ustalar A Haber ekranlarında anlattı. İşte pratik güllaç tarifi...
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