24 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Güllaç nasıl yapılır? İşte pratik güllaç tarifi...

Güllaç nasıl yapılır? İşte pratik güllaç tarifi...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
24.04.2020
Güllaç ramazan sofralarının vazgeçilmez gelenekleri arasında. Sütlü bir tatlı olduğu için hem besin değeri oldukça yüksek olan hem de oldukça hafif bir tatlı olan güllacın yapılışı da oldukça pratik. Temelde 3 malzemeyle yapılabilen güllaç tarifini İzmirli ustalar A Haber ekranlarında anlattı. İşte pratik güllaç tarifi...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İstiklal Marşı'nı okuma için cama çıktı hayatının şokunu yaşadı!
İstiklal Marşı'nı okuma için cama çıktı hayatının şokunu yaşadı!
Ali Erbaş'tan insanlığı 'virüs' çağrısı
Ali Erbaş'tan insanlığı 'virüs' çağrısı
Güllaç nasıl yapılır? İşte pratik güllaç tarifi...
Güllaç nasıl yapılır? İşte pratik güllaç tarifi...
İstanbul'da ilk iftar saat kaçta?
İstanbul'da ilk iftar saat kaçta?
O cani yakalandı! Yavru köpeği...
O cani yakalandı! Yavru köpeği...
İnanılmaz görüntüler! İzleyince şok yaşadı
İnanılmaz görüntüler! İzleyince şok yaşadı
Survivor Karadeniz hastanede bitti
"Survivor Karadeniz" hastanede bitti
Pes dedirten görüntü!
Pes dedirten görüntü!
Şifalı eller ilk sahurunu hastanede yaptı
"Şifalı eller" ilk sahurunu hastanede yaptı
Trump yine bilim insanlarına kafa tuttu
Trump yine bilim insanlarına kafa tuttu
Ramazan'da hangi tedbirleri almalıyız?
Ramazan'da hangi tedbirleri almalıyız?
Kapalı gösterip kumar oynadılar! Delikten böyle yakalandılar
Kapalı gösterip kumar oynadılar! Delikten böyle yakalandılar
Daha Fazla Video Göster