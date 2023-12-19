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GQ Ödül Töreni'nde Şener Şen'in sözlerine büyük alkış

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Giriş: 19.12.2023 18:50
Güncelleme:19.12.2023 18:51
'Yılın Göz Alıcı Başarı Ödül'ünün kazananı Şener Şen ve Zengin Mutfağı'na ödülünü GQ Türkiye Yayın Direktörü Özgür Atanur takdim etti.
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