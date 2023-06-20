GPS cihazı takılan caretta caretta 500 km'lik yol kat etti

Muğla Dalyan İztuzu Plajı’ndan 3 hafta önce uydu takip cihazı takılarak denize salınan caretta caretta 500 kilometre yol kat etti. Yumurtlamak için tekrar özgürlüğüne kavuştuğu sahile bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik’in konuğu olan su ürünleri mühendisi Banu Serin anlattı.

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