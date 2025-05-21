Göz problemlerinin gizli sebebi: Tiroit!

Gözde kızarıklık, batma, sulanma, kapakta açılma ya da şaşılık gibi sorunlar yaşıyorsanız, sebebi tiroit olabilir. Uzmanlara göre tiroit rahatsızlıkları yalnızca hormon dengesini değil, göz sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Didem Serin, özellikle sigara kullanımının bu tabloda belirleyici bir risk faktörü olduğunu vurgularken, bazı hastalarda ilaç tedavisinin yetersiz kaldığını ve acil cerrahi müdahale gerekebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Serin’in birebir açıklamalarıyla, göz ve tiroit ilişkisine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde…

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