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Görüntüler Türkiye'nin yüreğini ısıttı! Çocukların hasta kardeşleri Elif'e olan sevgisi

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Giriş: 05.06.2022 10:17
Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ve insan hikayeleri ile tanınan Ramazan Mervan Kurt geçtiğimiz günlerde sevginin gücünü gösteren bir görüntü kayda aldı. O görüntüler dijital medyada "çocukca sevmenin" ne demek olduğunu sevginin sıcaklığını bir kez daha hatırlattı.

Ramazan Mervan Kurt Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde otururken birkaç çocuk, ameliyat olan kız kardeşlerini görmeye gelmişti.

Çocuklar, kardeşlerinin yattığı odanın penceresine baktı önce. Ardından küçük kız kendini gösterdi pencereden. Kardeşlerini pencerede gören çocuklar sevinçten zıplamaya başladı, öpücükler, sevgi çığlıkları havada uçuştu.

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