Hint polisi 2 Müslüman kadın gazeteciyi darp etti

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir hastane açılışını takip eden iki Müslüman kadın gazeteci, polis tarafından gözaltına alındıklarını ve karakolda darbedildiklerini ileri sürdü. Gazeteciler, saldırının Müslüman olduklarının öğrenilmesinin ardından ağırlaştığını iddia ederken, Delhi Polisi suçlamaları reddederek işlemin VVIP güzergâhındaki güvenlik ihlali nedeniyle yapıldığını savundu. Olay, basın ve gazetecilik kuruluşlarının tepkisine yol açtı.