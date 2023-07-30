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Görüntüler Türkiye’den! Belgeselleri aratmayan anlar kısa sürede yüzlerce kez izlendi

İHA
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Giriş: 30.07.2023 16:36
Alageyik ve yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlara su içerken yakalandı. Görüntüler kısa sürede yüzlerce kez izlendi.
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Görüntüler Türkiye’den! Belgeselleri aratmayan anlar kısa sürede yüzlerce kez izlendi
Görüntüler Türkiye’den! Belgeselleri aratmayan anlar kısa sürede yüzlerce kez izlendi
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