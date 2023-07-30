Görüntüler Türkiye’den! Belgeselleri aratmayan anlar kısa sürede yüzlerce kez izlendi

Alageyik ve yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlara su içerken yakalandı. Görüntüler kısa sürede yüzlerce kez izlendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN