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Görüntüler Türkiye’den! Anakonda büyüklüğündeki yılan dehşete düşürdü

İHA
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Giriş: 18.06.2023 09:53
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde sosyal medyada paylaşılan ve Anakonda büyüklüğünde görülen yılan mahalle sakinlerinin dehşete kapılmasına yol açtı.
Görüntüler Türkiye’den! Anakonda... GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'DEN! ANAKONDA...

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Görüntüler Türkiye’den! Anakonda...
Görüntüler Türkiye’den! Anakonda...
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