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Görüntüler Tunceli'den... Yılanların çiftleşme dansı kamerada

A Haber
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Giriş: 30.06.2023 11:01
Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Bostanlı köyünde çiftleşme dansı yapan yılanlar, Ertan Gül isimli doğasever tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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