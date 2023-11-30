30 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Görüntüler Tatvan'dan! Mercek bulutu oluştu

Görüntüler Tatvan'dan! Mercek bulutu oluştu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.11.2023 15:45
Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü Tatvan’da ikinci kez ortaya çıktı. Bazı kesimlerde ufo bulutları olarak da isimlendirilen mercek bulutlar, bilimsel olarak "Lenticular" şeklinde isimlendiriliyor. Çok nadir olarak gözlemlenen mercek bulutu Tatvan’da görsel şölen sundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Görüntüler Tatvan’dan! Görsel şölen...
Görüntüler Tatvan'dan! Görsel şölen...
Cesur Kız” Tamimi’yi serbest bıraktılar
"Cesur Kız” Tamimi'yi serbest bıraktılar
Otel odasında asitli vahşet!
Otel odasında asitli vahşet!
Karlı yollarda nasıl yürünmeli?
Karlı yollarda nasıl yürünmeli?
Fırtınada nasıl korunmalıyız?
Fırtınada nasıl korunmalıyız?
Gizli fon davasında şikayetçi arttı!
Gizli fon davasında şikayetçi arttı!
Yüzlerce kilo ağırlıkta! 7 yıl sonunda öldürdü
Yüzlerce kilo ağırlıkta! 7 yıl sonunda öldürdü
Özel yapım! Türkiye’de örneği yok
Özel yapım! Türkiye’de örneği yok
Gençlerin kabusu akran zorbalığı
Gençlerin kabusu akran zorbalığı
Sarıyer’de yola kaya parçası düştü
Sarıyer’de yola kaya parçası düştü
Aylar sonra bir kez daha görüntülendi
Aylar sonra bir kez daha görüntülendi
Caddeler köpürdü
Caddeler köpürdü
Daha Fazla Video Göster