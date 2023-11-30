Görüntüler Tatvan'dan! Mercek bulutu oluştu

Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü Tatvan’da ikinci kez ortaya çıktı. Bazı kesimlerde ufo bulutları olarak da isimlendirilen mercek bulutlar, bilimsel olarak "Lenticular" şeklinde isimlendiriliyor. Çok nadir olarak gözlemlenen mercek bulutu Tatvan’da görsel şölen sundu.

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