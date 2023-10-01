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Görüntüler Diyarbakır'dan... Sürü halinde ortaya çıktılar

İHA
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Giriş: 01.10.2023 15:12
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Makam Dağı'nda yaban keçileri görüntülendi. Orada bulunan vatandaş, otlanan keçileri cep telefonu kamerasıyla çekti.
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